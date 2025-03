Cos'ha lasciato la conferenza stampa di Tudor: uomini, gioco e... la juventinità

Era tutto quello che gli si chiedeva, e Tudor ha risposto in maniera estremamente coerente con il personaggio. Igor lo juventino è diventato Igor il pragmatico. Nel senso: non ha fatto proclami - sarebbe stato inutile -, non ha nemmeno prodotto voli pindarici. Si è concentrato sul qui e ora, sul presente, sul momento e sull'attitudine. Soprattutto,. Ha sorvolato sul dna juventino, e anzi ha aggiunto:

E allora, la conferenza stampa di presentazione si è fatta boomerang per chi cercava di capire i drammi di Thiago, ed è servita principalmente a chi prende il presente per quello che è: una squadra in difficoltà, un allenatore a presa rapida (anche perché conosce l'ambiente come pochi), però nessuna spaccatura netta con il passato.: non ha alzato i toni o la voce, non ha nemmeno alzato la pressione sulla squadra. Ha notato come tutti i problemi esistenti, ha persino battuto il tasto del dispiacere collettivo per come sono andate le cose. Ha evidenziato la malattia, provato a fare una diagnosi, non ha spiegato i motivi per i quali si trovava lì a parlarne. Per educazione, non perché non lo sapesse.

Del resto, l'era Thiago è finita e rivangare non servirebbe a nulla, se non ad alimentare quegli stessi fantasmi che sta provando a scacciare in queste prime ore alla Continassa. Meglio concentrarsi sui calciatori. Ha detto dicome di un "giocatore fortissimo", e sarà centrale nel suo progetto.può giocare con lui o può essere alternativo, e questo lo sapevamo. E? "Sappiamo che in certi anni ha fatto delle cose", ha detto, prendendo tempo, il mister. Adesso riproporle diventa la sua sfida più grande, perché l'acquisto più oneroso non può essere certo messo in un angolo. Così come non sarà messo in un angolo, e nemmeno il. "Un ragazzo perbene", cioè con dei valori da Juve. Detto da Igor, vale doppio. Ma è stato pure un modo per non stravolgere equilibrio già appesi a un filo sottilissimo.

Tatticamente, è emerso oggettivamente poco. Per un motivo molto più banale di quel che si può pensare: soltanto ieri ha allenato la squadra per intero, soltanto ieri ha parlato con i veri protagonisti del suo gioco, cioè i calciatori. L'idea di Tudor è quella di agire pian piano, senza imporsi, perciò accompagnando il gruppo verso quello che sarà sempre più il suo schieramento., pur sottolineando un aspetto che nasconde forse la sua più grande ambizione: il singolo deve giocare lì dove si trova a suo agio. Addio ai cambi di ruolo improvvisi.

Poi c'è il passato, ovviamente. Che ritorna, naturalmente. Che è pure benzina e allora motore dell'entusiasmo collettivo, pur trovandosi davanti a un allenatore che in 13 anni sulla panchina ha concluso l'annata appena 2 volte. Se i discorsi sulla juventinità per Tudor lasciano il tempo che trovano, gli aneddoti guadagnano spazio e sorrisi:Erano altri uomini, erano altri leader. Ha imparato dai migliori ad esserlo, ora il compito più complicato: dall'altra parte, a spiegare.