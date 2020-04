Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto. ​, ore 21.31, su Italia 1 - Secondo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, altro grande successo dopo Tre uomini e una gamba. Pellicola cult, con le battute da ripete a memoria. E le musiche dei Negrita di sottofondo., ore 21.21, su Canale 5 - La pellicola di Peter Jackson basata sull’omonimo romanzo di Tolkien. Primo capitolo che vince 4 oscar, su 13 nomination., ore 23.33, su Iris - Pellicola del 1973, tratta dall’omonimo romanzo di Peter Blatty, che ebbe un enorme successo nonostante i problemi di censura., ore 19.55, su Sky Sport Arena - Finale del 2007 tra i due grandi del tennis sull’erba di Wimbledon. Lo spagnolo sfida lo svizzero, che vince dal 2003., ore 21.14, su Premium Emotion - Cameron Diaz proprietaria di una squadra di football, Al Pacino coach. E’ lui il protagonista, e la guida, degli Sharks. Con uno dei discorsi motivazionali più belli di sempre., ore 21.15, su Sky Cinema uno - Quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone, ambientata in Messico, con Rambo che sfida una banda di criminali implica nel commercio sessuale di ragazze., su Netflix - Nuovo episodi della docuserie che racconta l’ultimo anno ai Bulls di Michael Jordan., su Prime Video - Manchester City, Brasile e anche il Borussia Dortmund: tutti i segreti di come costruire una stagione a livelli top., su Dinsey+ - Commedia sportiva per la famiglia con The Rock: un famoso atleta si sta preparando a una partita importante, ma si trova a dover fare i conti con una figlia, della quale non sapeva niente, che irrompe nella sua vita., su Rai Play - Edoardo Leo è a capo di una banda di coltissimi spacciatori, geniali, ‘ripudiati’ dal mondo del lavoro.