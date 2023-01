Gentile Procuratore,sono il papà di un ragazzino di 15 anni che gioca in una dilettantistica in provincia di Roma. Ho appreso in questi giorni che i giovani calciatori non potranno fare più di due provini all'anno presso società professionistiche. Ciò significherà per mio figlio perdere chance importanti per entrare nei vivai di Serie A o B. Ad oggi sono già stati organizzati dal suo procuratore alcuni provini nel mese di febbraio, con possibilità di farne altri in marzo o aprile. Con questa assurda novità quindi mio figlio potrebbe rischiare, se i provini di febbraio non andassero a buon fine, di non poter andare in prova da marzo in poi e di essere costretto a rimanere a giocare in un campionato regionale controvoglia.Quello che non capisco - ed è il motivo che mi ha spinto a scrivere alla vostra redazione - perché tarpare le ali ai nostri ragazzi ai quali già gli stranieri rubano il posto nelle rose delle squadre giovanili? Non capisco le ragioni di tali scelte!Marco da Romaal numero di provini a cui un calciatore può essere sottoposto., troppe volte finti e illusori per famiglie e, soprattutto, per giovani calciatori.; va, infatti, considerato che ormai sulle tribune di tutti i campi, compresi quelli dilettantistici, sono in "agguato" gli scout delle società professionistiche che annoteranno sui loro taccuini i nomi dei ragazzi più interessanti per poi arrivare a proporre ai loro dirigenti il tesseramento degli stessi bypassando l'iter della prova!Ma ora passo la palla ai nostri amici di: favorevoli o no ai provini dei giovani calciatori?