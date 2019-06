Così non... Var. Decisamente no. Tecnologia da rivedere in, lo sanno bene i giocatori dell'e del, che ieri hanno giocato la finale di ritorno dellaafricana. Come riporta As, la partita è stata interrotta perché la squadra marocchina si è rifiutata di continuare a giocare dopo che. Motivo? Tecnologia difettosa. L'Esperance stava vincendo 1-0 dopo l'1-1 dell'andata, un gol ospite avrebbe riaperto tutto. E invece, dopo un'interruzione di un'ora e mezzo, l'arbitro ha fischiato la fine della partita: Esperance Tunis campione d'Africa. Ma quel gol annullato era buono? Chi l'ha visto al replay sostiene che fosse regolare, peccato che l'arbitro non abbia potuto ricontrollarlo al Var.