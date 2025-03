Così verra demolito San Siro: non sarà utilizzato esplosivo. E lo smaltimento?

Come si legge su Gazzetta.it, in un pezzo a firma Luca Bianchin,Come funzionerebbe questa demolizione? Quanto costerebbe? In quanto tempo andrebbe fatta? Si stima che il costo della sola demolizione dello stadio arrivi a 80 milioni di euro.– dice Roberto Spagnolo, che è stato il coordinatore unico del progetto di costruzione del nuovo stadio dell’Atalanta, attuato dopo la parziale demolizione dell'impianto precedente -.si chiama strip out: si eliminano gli elementi estranei al calcestruzzo, come vetri, barriere, parapetti, porte.è la demolizione vera e propria, in cui con pinze mastodontiche si abbatte la struttura.è la frantumazione: a terra si rende sottile il calcestruzzo e lo si separa dal ferro di costruzione". A Bergamo hanno demolito soltanto le due curve ma il principio è lo stesso applicabile ai lavori di San Siro.

, prosegue l'approfondimento della Gazzetta dello Sport.Spagnolo fa una stima del tempo necessario per abbattere tre quarti di stadio: "". La difficoltà, naturalmente, sta anche nella necessità di conservare parte della struttura perché il progetto di Milan e Inter prevede che resti in piedi l’angolo Sud-Est dello stadio, con parte della tribuna arancio e parte della Curva Sud. La tribuna verrebbe usata per eventi, affiancata da una costruzione moderna con negozi e musei.

: “Ai tempi si utilizzavano cromo e solfato – spiega Spagnolo -.che si eliminano nella prima fase, lo strip out”. In questa fase, nello smaltimento dei detriti, c’è una parte non trascurabile dei costi. Il calcestruzzo viene ammucchiato, frantumato da macchinari più piccoli e trasportato., alcune sostanze in discariche speciali e molto costose. “Il problema per tutti è trovare le discariche che accettino il materiale perché tutte hanno limiti da non superare”, dice Spagnolo.