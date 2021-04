Al termine della vittoria di Parma, Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Sky: "Poche squadre possono vantare questi giocatori per qualità e capacità balistica: peccato, questa partita verrà archiviata come partita di fine stagione, ma questa squadra è sempre stata dentro le partite e arrivava da sei gare perse per un gol di scarto.



SU SIMY - "Non penso resterà in B, merita di vivere palcoscenici così o di andare all'estero. Non è facile capire le sue potenzialità se non guardando i numeri: l'anno scorso ha fatto 20 gol, quest'anno rischia di farne altrettanti. La qualità rimane, ha un'incredibile freddezza. Andrà via da Crotone per vivere una situazione migliore. Credo debba ringraziare Ursino, Vrenna e i compagni che lo hanno valorizzato".