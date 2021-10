Serse Cosmi non ha dubbi: "Pioli non l'ho mai sottovalutato. L’uomo prima di tutto e poi l’allenatore. È una persona pacata, anche se non lo è come sembra. Il Milan ha due risorse straordinarie come Maldini e Massara. Stanno dimostrando di fare cose meravigliose. È una squadra giovane con dei ragazzi che devono avere ancora fare tanta esperienza. Per me Brahim Diaz è nettamente superiore a Calhanoglu. Ha avuto una trasformazione fisica importante, così come Tonali. Sandro è stato uno dei migliori acquisti di questa stagione. Messias? Quando starà bene se ne parlerà. Sa giocare molto bene a calcio".