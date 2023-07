Serse Cosmi è stato intervistato durante l’evento di presentazione della collaborazione tra la Serie A e RDS.



DEBUTTO RADIO – “La considero una rigenerazione, visto che non posso fare l’allenatore al momento. Seguo questo mondo da tanto, ora ho la possibilità di dare le mie opinioni attraverso un media che mi piace, con entusiasmo e curiosità”.



LUKAKU – “Non sono così sorpreso, conosco il calcio e le sue persone. Il fatto che abbia volutamente, o così si crede, deciso così non mi sorprende. Ma d’altronde, state parlando con uno che ha fatto uno spareggio dopo essermi già salvato. Ho vissuto queste situazioni: ho allenato Gheddafi”.



CORSA SCUDETTO – “Il Napoli è favorito, l’anno scorso è stata la squadra più forte. Anzi, avrebbe meritato la finale di Champions. Dopo il Napoli, il Milan mi incuriosisce: ha fatto davvero un buon mercato. È un corso nuovo, pur avendo grande stima di Maldini. Poi la Juve farà un campionato di vertice, come l’Inter che è obbligata a vincere, dopo aver perso due scudetti praticamente. Poi spero che la Roma migliori la sua classifica e che la Lazio si confermi, grazie al lavoro di Sarri”.



PANCHINA LAZIO – “Resterei sulla panchina, sì. Poi guardiamo la storia di Lotito: ha esonerato un solo allenatore, lui li salvaguarda. Fa un mercato sui generis, è vero, ma i fatti gli daranno ragione”.