L'allenatore del Venezia, Serse Cosmi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Dopo aver salvato l'Ascoli quest'anno mi aspettavo una chiamata prima, non da quattordicesima scelta. Avrei preferito partire da inizio stagione, c'è stato un attimo in cui il mio livello nervoso stava debordando. Rinnovo del contratto in caso di salvezza? Me l'ha proposto la società, un gesto di fiducia che apprezzo. Oggi la salvezza è il primo e unico obiettivo, se poi il presidente Tacopina mi chiederà la Serie A sarà una prospettiva affascinante".



"Inzaghi è un amico, gli ho chiesto qualche consiglio sui giocatori ed è stato gentile. Ho sempre avuto un buon rapporto anche con Zenga. Smetterò di allenare quando non sentirò dentro niente tra uno o 10 anni, ora ho ancora motivazioni".