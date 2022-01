Serse Cosmi ha parlato del momento del Milan negli studi di Sky: "Solitamente i tempi di recupero per il menisco mediale sono più bravi rispetto al menisco esterno. Poi chiaramente i tempi di recupero dipendono anche da persona a persona e dalla capacità di recupero di una persona. Le assenze nel Milan sono tante, mancano giocatori importanti e quindi non è facile. I rossoneri non sono molto fortunati in questo momento".