FEDEZ CHE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE ASFALTA LA RAI E PIO E AMEDEO DIRETTAMENTE DAL LETTO DI CASA SUA CON 8 SEMPLICI STORIE

Caccia a Ottobre Rosso (blu).L'ingresso sarà consentito con green pass per i vaccinati oppure con esito negativo di tampone rapido effettuato entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Sulla scia degli esperimenti già effettuati all'estero, come al, cara vicepresidente Schlein, da tempo pensavo di scrivervi, ma mi sono sempre fatto degli scrupoli. Non solo: ero convinto non fosse necessario. Ero convinto che le cose si sarebbero sistemate. Il nostro settore, quello della musica dal vivo, dei concerti e delle serate nei club, può ripartire seriamente solo in un modo (prima che l'emergenza venga dichiarata ufficialmente superata, intendo): utilizzando il Green Pass come un'opportunità per tornare alla normalità. Tampone o vaccino (o guarigione) che sia, mi sembrava ovvio che con circa il 70% della popolazione vaccinata e l'allentamento della pressione sulle strutture sanitarie si potesse estendere l'uso del pass a tutte le attività. Purtroppo,: "Le tue parole sono comprensibili e condivisibili, vanno nella giusta direzione. Può essere l'occasione giusta e necessaria per fare ulteriori passi avanti.. Il tuo concerto a Bologna, in sicurezza, col pubblico in piedi, libero anche di ballare e cantare, sarebbe davvero un altro, bellissimo segnale che insieme possiamo ripartire e sconfiggere definitivamente il Covid". ​: "Vi chiedo di valutare la possibilità di regolare l'accesso a cinema, teatri e sale da concerto e la partecipazione a spettacoli dal vivo prevedendo, per gli spettatori, il requisito del possesso di green pass valido e, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina per la durata dell'evento, di considerare altresì la possibilità di: "Dobbiamo cambiare passo velocemente aumentando di molto il numero di spettatori vaccinati, muniti di green pass e tampone che possono accedere senza distanziamento agli eventi musicali e culturali. E investendo in campagne a favore della vaccinazione necessaria per partecipare ai concerti". Come dargli torto? Intanto,, che premiano i dischi d'oro e di platino dell'ultimo anno. Sul palco dell'Arena di Verona si sono alternati Alessandra Amoroso, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Gigi D'Alessio, Il Volo, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood, Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Massimo Pericolo, Psicologi, Purple DIsco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7even e Zucchero. Ospiti speciali Amadeus, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Maria De Filippi, Marco Giallini, Jerry Calà, Giorgio Panariello, Alessandro Siani,attraverso delle storie su Instagram: "Mi hanno scritto tutti che Pio e Amedeo mi hanno dissato. Onesto: una delle cose più fighe che ho visto in Rai, perché l'ho trovata una grande installazione artistica.Figo! Bravi tutti, mi è piaciuto. BraviPoi apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per riuscire a vendere i miei smaltini. Comunque sono un po' deluso da Pio e Amedeo: mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare le parole 'negro' e frocio', ma... Siete un po' arrugginiti e state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino". PoiStasera tocca ad Annalisa, Autogol Dj Matrix, Arisa e Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Emma, Emis Killa e Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, Guè Pequeno, Il Tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt e Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi & Ketra e Giusy Ferreri e Tancredi.accompagnata dalla band DPCM (Lim al basso, Giungla alla chitarra e Danila Gugliemi alla batteria). Nel corso dello show sono saliti sul palco anche