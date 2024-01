Costa d'Avorio, c'è il colpo di scena: vuole Renard fino al termine della Coppa d'Africa, la replica dalla Francia

C’è un legame particolare tra Hervé Renard e l’Africa, continente al quale l’allenatore francese - attualmente alla guida della formazione femminile - si è tolto le soddisfazioni maggiori. Alla guida dello Zambia nel 2012 e della Costa d’Avorio più tardi, è diventato infatti l’unico commissario tecnico a conquistare due edizioni della Coppa d’Africa con due selezioni differenti. Due grandi risultati che nel 2016, dopo la deludente esperienza alla guida del Lille, gli spalancarono le porta della nazionale marocchina, con la quale ottiene una qualificazione al Mondiale di Russia del 2018 ma fallisce nella Coppa d’Africa dell’anno successivo, facendosi eliminare agli ottavi di finale e rassegnando poco più tardi le dimissioni. Ebbene, il richiamo del continente africano potrebbe presto tornare ad esercitare il suo fascino su Renard che, secondo quanto riportano L’Equipe ed RMC Sport, ha ricevuto nelle scorse ore la proposta della Costa d’Avorio di tornare in panchina, nonostante sia ancora sotto contratto con la federazione francese fino alla conclusione dei Giochi Olimpici di Parigi della prossima estate.



24 ORE DI FOLLIA - Un autentico colpo di scena nel bel mezzo dell’edizione di Coppa d’Africa attualmente in corso proprio in Costa d’Avorio e che ha visto i padroni di casa guadagnarsi una faticosissima qualificazione agli ottavi di finale come una delle migliori terze, dopo aver concluso il suo raggruppamento alle spalle di Guinea Equatoriale e Nigeria. Proprio la pesante sconfitta per 4-0 nella partita decisiva contro la Guinea Equatoriale è costata l’allontanamento all’ex ct Jean-Louis Gasset, a a 24 ore di distanza dal successo del Marocco sullo Zambia che ha poi permesso agli Elefanti di rientrare nel lotto delle “ripescate” per la fase ad eliminazione della competizione. Il sorteggio non è stato certo benevolo, visto che lunedì 29 la Costa d’Avorio si troverà sul suo cammino i campioni in carica del Senegal. E in considerazione della difficoltà dell’impegno, la Federcalcio locale ha optato per la mossa disperata di richiamare Renard.



FINE DEI GIOCHI - L’Equipe conferma che le due federazioni sono in costante contatto in queste ore e che da Parigi è arrivata una prima apertura, a patto che venga rispettato l’accordo che lega Renard fino ad agosto. Quel che accadrà dopo la conclusione delle Olimpiadi è tutto da stabilire, perché gli ultimi rumors provenienti dalla Francia riferiscono che, indipendentemente da quello che sarà il comportamento della nazionale di casa, il tecnico transalpino terminerà in quell’occasione il suo impegno con la selezione femminile per ascoltare nuove proposte. Il clamoroso fallimento di diverse nazionali in questa edizione di Coppa d’Africa è uno degli aspetti da tenere in considerazioni e tra le squadre che sono state immediatamente accostate a Renard c’è l’Algeria di Bennacer e Aouar che, dopo la seconda eliminazione consecutiva al primo turno successiva al trionfo del 2019, ha dato il benservito a Belmadi e guarda ad un nome importante per programmare il futuro.