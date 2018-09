Ieri sera, al Tardini era presente anche il primo ministro portoghese, Antonio Costa. Queste le sue parole rilasciate all'Ansa: "Sono un grande tifoso di Cristiano Ronaldo , tutti sono suoi tifosi e non solo in Portogallo, ma in tutto il mondo. Io sono qui comunque anche per seguire Bruno Alves e Cancelo . Hanno poi una bella squadra, ma sfortunatamente per loro ha vinto la Juventus "