Costa Rica-Germania (fischio d'inizio ore 20, diretta tv su Rai Sport e streaming Rai Play) chiude il programma del gruppo E nei Mondiali in Qatar. Ultima chiamata per i tedeschi di Flick, fanalino di coda del gruppo con un solo punto conquistato: ne ha tre invece la nazionale di Suarez, entrambe le squadre puntano ancora agli ottavi. Contreras e Fullkrug i due bomber scelti per la sfida. Partita storica: per la prima volta ai Mondiali sarà arbitrata da una donna, la francese Stéphanie Frappart.



PROBABILI FORMAZIONI



COSTA RICA (3-4-2-1): Navas; Duarte, Vargas, Waston; Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo; Torres, Campbell; Contreras. Ct. Suarez.



GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Sané, Gundogan, Musiala; Fullkrug. Ct. Flick.



Arbitro: Frappart (Fra).

Assistenti: Back (Bra) - Diaz Medina (Mes).

Quarto uomo: Martinez (Hon).

VAR: Fischer (Can).

AVAR: Brisard (Fra).