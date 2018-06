La quarta giornata del Mondiale si apre alle 14 a Samara, dove si sfidano Costa Rica e Serbia. Prima partita per il Gruppo E, ma la posta in palio è già altissima. Nello stesso girone è infatti inserito il Brasile, che sembra inavvicinabile, e la solida Svizzera. Una sconfitta può compromettere il passaggio del turno. Per i balcanici, che quattro anni fa non riuscirono neanche a qualificarsi, una possibilità importante. Le incognite però non mancano: il ct Krstajic è alla prima panchina con la nazionale in gare ufficiali, così come sarà l’esordio in match non amichevoli per Milinkovic-Savic e Milenkovic, che nella vecchia gestione non erano tenuti in considerazione da Muslin. La Costa Rica si affida al campione d’Europa Keylor Navas e a Bryan Ruiz, giustiziere dell’Italia di Prandelli nel Mondiale brasiliano del 2014. I Ticos non sembrano competitivi come in Brasile, quando si qualificarono agli ottavi con un turno d’anticipo in un girone composto, oltre che dall’Italia, da Inghilterra e Uruguay. Sono però sempre una squadra da prendere con le molle.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Costa Rica: Navas ; Acosta , Gonzalez , Duarte , Calvo; Gamboa , Borges; Ruiz , Guzman , Vanegas ; Urena.

Serbia: Stojkovic ; Tosic , Ivanovic , Milenkovic , Kolarov ; Milovojevic , Matic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic .



NUMERI E STATISTICHE - Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Costa Rica e Serbia. La Costa Rica è al suo quinto Mondiale: nelle precedenti quattro partecipazioni ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in due sole occasioni (1990 e 2014). Esclusi i calci di rigore, la Costa Rica è stata una delle tre squadre, con Germania e Olanda, a restare imbattuta ai Mondiali del 2014. I Ticos hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite giocate al Mondiale. Nelle precedenti 11 ci era riuscita solo 2 volte. La Costa Rica ha vinto tre delle sue quattro gare inaugurali al Mondiale, perdendo solo nel 2006 contro la Germania padrone di casa (2-4). La Serbia ha perso 1-0 le ultime due partite d’esordio ai Mondiali. Avendo ereditato le statistiche di Jugoslavia e Serbia-Montenegro, i balcanici sono alla 12esima partecipazione ai Mondiali. Da nazione indipendente invece hanno all’attivo una sola edizione della rassegna iridata, nel 2010. La Serbia è stata eliminata ai gironi nelle sue ultime due partecipazioni (2006 e 2010) perdendo cinque gare su sei. Unica eccezione la vittoria per 1-0 contro la Germania nel 2010. Il miglior piazzamento per la Serbia ai Mondiali è stato il quarto posto, raggiunto nel 1930 e nel 1962. Da allora, sia come Jugoslavia che come Serbia, non ha mai superato i quarti di finale. Solo Kimmich ha fornito più assist nelle qualificazioni Uefa (9) di Tadic (7). Primo Mondiale da allenatore per Oscar Ramirez, già protagonista della prima partecipazione dei Ticos nel 1990, quando giocò ogni minuto nelle partite della sua nazionale.