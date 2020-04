Alessandro Costacurta, intervenuto in una diretta Instagram sul canale di Luca Serafini, ha parlato dell'attuale situazione di casa Milan e non solo: "Ci deve essere chiarezza, la comunicazione esterna deve essere fatta in una certa maniera. Mi riferisco all'episodio di Zvone con Gazidis, non ho trovato questo inserimento di Gazidis così fastidioso da portare all'intervista di Zvone. C'è qualcosa che non si è chiarito durante la stagione. Ogni tanto bisogna anche accettare, Zvone è un mio fratello, per uscire così c'era qualcosa dietro. Bisogna chiarire i ruoli".​



EMERGENZA - "La mia prima emergenza è stata nel 1980. Ricevo la prima convocazione nell'agosto del 1980, il 2 agosto c'è la bomba a Bologna, avrei dovuto prendere il treno tutti giorni da Gallarate, mia madre mi disse che non sarei andato in nessuna stazione. Era una situazione non piacevole, sono momenti che in un certo senso ci aiutano a capire che non tutto ci è dovuto".