La Cremonese sta chiudendo la trattativa con la Roma per l'arrivo di Tommaso Milanese a titolo definitivo. Centrocampista classe 2002, il giocatore cresciuto a Trigoria è promosso da Billy Costacurta: "Per me hanno preso un talento vero - ha detto l'ex difensore del Milan a Sky - Bravo, davvero bravissimo".