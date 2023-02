Non si è ancora chiusa la polemica tra Massimiliano Allegri, e gli opinionisti di Sky Sport, in particolare Alessandro Costacurta. L'ex difensore del Milan aveva posto una domanda all'allenatore della Juventus sul corto muso, ricevendo in campo una risposta piccata. Ieri sera, senza che Allegri fosse collegato con lo studio e avesse quindi la possibilità di replicare, Costacurta ha rincarato la dose: "A me non piace come gioca la Juve, ma credo abbia un grande allenatore. A parte l'episodio dell'altro giorno, perché noi ci siamo passati sopra, ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. E quindi c'è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale. E quindi se c'è qualcuno che ha detto le cazzate, ripeto, è stato lui. Su questo non possiamo passarci sopra. Scusate, ma ci sono rimasto male e Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune situazioni"