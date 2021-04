Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Io guardo Osimhen da un po' e mi sembra che sia ancora acerbo dentro l'area. Non ha il movimento e il contro-movimento per liberarsi in area. Non so se è questione di allenamento, se non è in fiducia perché è rimasto a lungo fuori. Sembra quasi facile marcarlo perché non si libera".