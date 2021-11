Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky delle chance qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale di Champions League: "Il Milan deve solo vincere, non deve fare calcoli e non deve pensare agli intrecci. Stasera ci sarà una squadra molto solida, difficile da affrontare. Suarez non si marca e basta, il discorso è anche psicologico. Bisogna essere furbi con giocatori del genere che provano a toglierti l'attenzione. Parliamo di un signor giocatore".