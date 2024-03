Costacurta critico su Lautaro: 'Mi aspettavo di più, forse in certi palcoscenici non riesce ad emergere'

L'Inter non è riuscita a superare l'ostacolo Atletico Madrid e a strappare il pass per i quarti di finale di Champions League, non riuscendo a dare continuità alla finale dello scorso anno. Sicuramente il calendario meno "morbido" rispetto a quello dello scorso anno ha influito sull'uscita prematura dalla massima competizione competizione europea. Ciò nonostante la stagione dell'Inter rimane assolutamente di livello. L'errore decisivo dal dischetto è stato ironia della sorte di Lautaro Martinez, il giocatore più rappresentativo dei nerazzurri. Ai microfoni di Sky Sport a margine del sorteggio dei quarti di finale di Champions League , Alessandro Costacurta si è soffermato sull'eliminazione dell'Inter in particolar modo analizzando la prestazione di Lautaro. Queste le sue parole:



LE DICHIARAZIONI- " Da Lautaro mi aspettavo di più sinceramente... Pensandoci però anche al Mondiale non ha fatto bene. Mi viene da pensare che in certi palcoscenici non riesca ad emergere fino in fondo. In Europa serve una mentalità diversa, una determinazione diversa", queste le parole dell'ex difensore.