"Non c'è uno stadio al mondo dove si vede la partita come San Siro, ma girando l'Europa e il mondo noto come negli altri stadi si arriva prima al posto e si mangia meglio. Se posso dare un consiglio è rifare qualcosa di molto simile a San Siro ma mantenendo il suo stile. I due stadi? Se hanno deciso di fare un impianto condiviso è perché hanno fatto i loro conti, anche io sarei per vedere i due club in due stadi diversi. Demolire San Siro sarebbe grave per tanti di noi ma non credo sarebbe la fine del mondo". Costacurta a Sky sport dice la sua sulla questione San Siro.