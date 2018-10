'Chi dovrebbe fermare Icardi? Dei due quello che è più aggressivo sia Musacchio, però dipende dalla zona. Romagnoli in questi mesi iniziali credo stia facendo molto bene a parte un piccolo errore. Musacchio ogni tanto sbaglia perchè è troppo aggressivo. In Italia dentro l'area non c'è nessuno al mondo più forte di Icardi, forse Cristiano Ronaldo perchè è più completo. Paragone Gattuso-Sarri? Ci sta, condivido'. Cosi Billy Costacurta a Sky.