"Milan? Gazidis non è l'ultimo arrivato, so che Boban non accetta facilmente certe cose. Conosco lui e Maldini da 30 anni, sono come fratelli per me. Zvone poteva dire le cose in maniera un po' diversa in quell'intervista". Questo il pensiero di Alessandro Costacurta in un intervento a Radio Sportiva.