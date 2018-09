Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Noussair Mazraoui, classe '97 dell'Ajax: "L'ho scoperto durante il preliminare di Champions, è un giocatore incredibile, un'ala destra fantastica. Il problema è che in questa squadra gioca come terzino! E' una delle cose sorprendenti del calcio olandese, che questi ragazzi di 20-21 anni giocano un po' in tutti i ruoli. Secondo me Mazraoui è il giocatore che in questo momento somiglia di più a Cancelo".