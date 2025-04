AFP via Getty Images

Costacurta: "I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite... peccato lo sia in tutto il resto"

Vittoria del Paris Saint Germain, che espugna l'Emirates e vince la semifinale d'andata in trasferta sul campo dell'Arsenal con gol decisivo segnato ad inizio partita da Dembele. Tra i protagonisti del match anche e soprattutto Gianluigi Donnarumma, autore di due parate straordinarie.



Il rendimento del portiere italiano è stato analizzato anche dall'ex difensore Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky Sport per parlare della serata di Champions League e della partita: "I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite e forse hanno ragione. Però si sono dimenticati di dire che è il migliore al mondo in tutto il resto! Ha fatto due parate...".