Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport della prima in Champions dell'Inter di Conte: "La gara dell'Inter contro il Gladbach non sarà così semplice come è stata descritta da tanti, le tedesche sono squadre storicamente solide e organizzate. I nerazzurri, comunque, reagiranno bene alla sconfitta nel derby. Può giocare Darmian come esterno, ma per me i pericoli potrebbero arrivare sull'altra fascia. Kolarov e Perisic non sono stati impeccabili contro il Milan, il serbo non mi convince come difensore e lo aveva già mostrato nel City. Non è un sostituto adatto per giocare partite d'élite".