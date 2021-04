Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport del momento dell'Inter: "Quando sei davanti, ti senti veramente forte, positivo: ti senti imbattibile, è una sensazione positiva. Può succedere qualcosa di strano come l'autogol ma l'Inter non ha perso la fiducia. Eriksen? Quel ruolo, insieme a quello dell'esterno sinistro, era quello meno sicuro: si è cominciato con Vidal che non è stato all'altezza, poi Gagliardini. Nell'Inter ci sono nove titolari dove ognuno di loro può essere tra i migliori del campionato, poi ci sono Eriksen e il ruolo di esterno sinistro che sono i meno convincenti per questa stagione: questa è la mia convinzione".