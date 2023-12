Il pareggio per 0-0 dell'Inter contro la Real Sociedad qualifica i nerazzurri agli ottavi di Champions come secondi nel gruppo D, dietro la Real Sociedad. Analizzando la partita negli studi di Sky Sport, Costacurta ha commentato così il mancato primo posto dell'Inter nel girone: "Fossi stato in Inzaghi, forse, avrei, messo un po' prima Lautaro per provare a vincerla. Con una vittoria avrebbero potuto pescare il Copenaghen agli ottavi così rischiano il Manchester City".