Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport del momento dell'Inter, impegnata domani in Champions contro lo Slavia Praga: "In una partita come quella contro lo Slavia Praga per l'Inter sarà fondamentale la qualità. Le palle inattive saranno importanti, la devono mettere un po' più sul fisico. Lukaku e Lautaro? Il migliore dell’Inter in questo momento è Lautaro, è impressionante. Cresce continuamente, si capisce che ha dentro qualcosa".