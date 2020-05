Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport dell'ultima partita giocata tra Inter e Juventus: "La partita con l'Inter ha ridato entusiasmo alla Juventus, che fino a prima non lo vedevo per quanto riguarda il giocare in quella maniera. Fino alla partita con l'Inter avevo visto la i giocatori come degli scolaretti che applicavano quanto gli veniva detto".