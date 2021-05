Alessandro Costacurta, intervenuto dagli studi di Sky Sport nel pre partita di Juventus-Inter, non è stato per nulla tenero nei confronti della squadra bianconera, nell'analisi complessiva dell'annata della compagine guidata da Pirlo: "Penso che dovranno fare qualche intervento sul mercato: il centrocampo è il settore su cui bisogna lavorare. Per quel che riguarda i calciatori, il gruppo squadra della Juve è stato la delusione più grande della stagione".