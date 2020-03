In molti l'hanno bocciata, a Billy Costacurta invece l'idea dei playoff per assegnare lo Scudetto non dispiace affatto, anzi, nell'elenco delle pretendenti ci vedrebbe anche l'Atalanta, come ha specificato a Sky Sport 24: "Sarà difficile ripartire senza intoppi, e il calendario è ancora lungo. L’idea playoff non mi dispiace, che sia a quattro squadre oppure a sei. Per esempio, in quest'ultimo caso, si potrebbero qualificare già Juventus e Lazio all'ultima fase... facendo intanto giocare Inter, Atalanta, Roma e Napoli. Chi si qualifica, affronta le prime due. I risultati delle semifinali potrebbero rispecchiare la classifica. Certo, è una novità rispetto al passato, ma la ritengo molto emozionanterispetto alla normalità".