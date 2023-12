Alessandro Costacurta analizza il momento di Rafael Leao e del Milan a Sky: "C’è gente che nelle difficoltà ci sta bene e c’è gente che non ci sta bene. Credo che questo sia il discorso. Il Milan ha perso tanta fiducia e perdendola ha perso anche quella che Pioli chiama la magia. Prima abbiamo parlato di Leao: ogni tanto uno si deve sforzare di fare qualcosa per fare in modo che la squadra percepisca dai leader un atteggiamento. Lui è il leader di questa squadra? Non lo so, ma se lo vuole diventare deve fare qualcosa in più".