Alessandro Costacurta in studio a Sky Sport ha commentato così il gol dell'1-0 di Nando Llorente in Udinese-Sassuolo: "Ha fatto un gran gol, proteggendo palla nonostante la trattenuta e allungando la gamba. Un gol alla Ibra. Il fatto che io lo abbia accostato al Milan a gennaio come vice Ibra? Sono giocatori che in determinati contesti e modi di giocare possono ancora fare bene".