Alessandro Costacurta a Sky: “Io credo che arrivare sia forse la parte meno complicata. In realtà adesso bisogna dare continuità, lo Scudetto è un obiettivo straordinario per quelle che erano le attese. Maignan è l’emblema di questo Milan, hanno fatto andare via un giocatore che voleva delle cose e loro tenevano la barra dritta. Questo è un grandissimo messaggio che viene mandato”.