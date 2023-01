“E’ successo a tutte le squadre, l’anno dopo lo scudetto, di avere dei cali. Maldini non ha il segreto di rilanciare la squadra, ci si affida ad un certo tipo di comunicazione. Non credo che andrà nello spogliatoio a distrarlo, credo che ribadirà che è una squadra che è stata campione d’Italia e che è seconda in classifica. Non può esserci soddisfazione per il secondo posto in classifica? Ma vi rendete conto di cosa sta facendo il Napoli o no? Quando mai è successo che una squadra andasse così forte”. Così Alessandro Costacurta a Sky.