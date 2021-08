Alessandro Costacurta, bandiera del Milan, che negli ultimi anni di carriera firmava il rinnovo in bianco, dice la sua, al Corriere della Sera, su Leo Messi, nuovo giocatore del Psg: "E' stata la più grande delusione dell'estate. Non capisco le lacrime: dopo aver incassato dal Barcellona 850 milioni in tutta la carriera avrebbe potuto giocare gratis una-due stagioni".