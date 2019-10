Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato nel corso del 'Festival dello Sport' di Trento: "Il primo mese pensavo di essere in un mondo di pazzi. Sacchi ci chiede cose strane, come la tattica dopocena. Alcuni, come Gullit, si addormentavano. Sapevo però che dovevo solo imparare, ho studiato per 3-4 anni".