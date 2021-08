Alessandro, ex difensore del, ora opinionista in tv, dice la sua, al Corriere della Sera, sul mercato dei rossoneri e sulla stagione che sta per iniziare: "Ha perso il migliore al mondo nel suo ruolo, cioè Donnarumma. Calhanoglu è stato determinante nella crescita del club e a mio avviso non c'è nessuno che ora prendere per mano i compagni. Maignan, invece, è un ottimo calciatore ma non è Gigio che da solo porta in dote 7-8 punti"."Mi dicono essere altruista e importante per lo spogliatoio.. E' campione del mondo con la Francia, ma era una seconda linea. Piuttosto mi aspetto che sboccino quei giovani che il Milan ha già: premesso che su Leao ho perso le speranze, confido molto in Brahim Diaz che dovrebbe giocare sempre. Mi auguro che Tonali faccia il salto di qualità e da Theo mi attendo un miglioramento nel lavoro difensivo"."Giusto confermarlo? Sì, nonostante l'età andava confermato. Ma deve imparare a dosarsi, glielo suggerisco io che ho giocato fino a 41 anni. Deve essere decisivo nei big match, rassegnandosi a scendere in campo due volte su quattro"."Per Simone Inzaghi, che adoro come persona, sarà una bella sfida: può diventare un grande tecnico, farò il tifo anche per lui"."Il Milan è una buona squadra, non ottima. Se in Italia basta per arrivare fra le prime quattro, in Europa non la vedo tra le prime dieci"."E' stata la più grande delusione dell'estate. Non capisco le lacrime: dopo aver incassato dal Barcellona 850 milioni in tutta la carriera avrebbe potuto giocare gratis una-due stagioni".