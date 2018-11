Costacurta: “#Ibrahimovic al #Milan? No, personalmente non lo riprenderei”

Dalla conferenza #UnRossoAllaViolenza,ha parlato di diversi temi, dagli infortuni del Milan fino a Ibrahimovic e la Nazionale.“Purtroppo capitano momenti sfortunati con gli infortuni, il Milan ne ha davvero tanti. Credo sia una sfida in più per un allenatore giovane come Gattuso pur avendo in ballo tante difficoltà a livello di uomini”.“Se lo riprenderei? Personalmente no. Ma se arrivasse l’Ibra di 6-7 anni fa sarebbe una bella cosa non solo per il Milan, ma anche per il calcio italiano come brand”.“Sono direttamente coinvolto, Mancini l’ho scelto io... naturale che sia una Nazionale straordinaria per me (ride, ndr). Spero che si faccia qualche gol in più soprattutto visto il bel gioco e le occasioni create”.“È un tema delicato, per fortuna stanno aumentando le campagne di sensibilizzazione. È fondamentale stare vicini alle donne”.