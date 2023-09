Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, Alessandro Costacurta parla anche di un Milan senza Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic: "Non credo, perché questo non è più il Milan di due-tre anni fa, i ragazzi sono cresciuti, ora sono uomini. E in più bisogna riconoscere come Pioli sia diventato un allenatore molto bravo. Ha sempre avuto belle idee, ora è più sicuro nell’applicarle".