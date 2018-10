Alessandro Costacurta parla a Sky Sport dell'addio di Beppe Marotta alla Juventus: ​“In certi tipi di aziende è normale. Lo status europeo della Juve è alto nonostante non abbia vinto la Champions negli ultimi anni. Credo che la Juve voglia prendere una direzione come quella del Milan, ovvero un amministratore delegato che ha una certa esperienza. Ormai per internazionalizzare tutte le società a un certo punto ci vuole non più un amministratore delegato a cui eravamo abituati fino a qualche tempo fa. Nedved? Mi sorprenderebbe se andasse lui al posto di Marotta. E’ cresciuto ma sarebbe in grado di fare da amministratore delegato di una società che vuole superare i 500 milioni di fatturato?”