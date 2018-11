Uno spettacolo. Così Billy Costacurta, ora opinionista per Sky, ha parlato dell'attacco del Napoli: "Mertens e Insigne sono spettacolari, hanno fatto benissimo contro l'Empoli. Chi può assicurare uno spettacolo così in Europa? Guardate che non è facile. Dopo la partita mi ha chiamato mio figlio per dirmi: hai visto che spettacolo?".