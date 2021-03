Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport di Ronaldo ai tempi dell'Inter: "Venti giorni prima dello sbarco di Ronaldo a Milano, come Nazionale affrontammo il Brasile. Oltre a me c'erano Cannavaro, Maldini, Ferrara, a parte me, gli altri tre erano abbastanza bravi. Noi difensori dell'Italia non siamo mai stati così tante volte con il sedere per terra per le scivolate, non lo prendevamo mai. Questo signore, purtroppo, 20 giorni dopo diventò un incubo per noi difensori. Ma come, proprio in Italia lo portate? E all'Inter?".