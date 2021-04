Billy Costacurta a Sky Sport ha parlato così di Gianluca Scamacca, in gol oggi in Genoa-Spezia e seguito da vicino dal Milan: “Scamacca potenzialmente è un ottimo giocatore. È giovane, un 1999, poi ne vediamo ancora più giovani, ma ha potenzialità e ha colpi non banali. Ha anche quella mentalità sbarazzina che è un difetto a volte, altre no e ti fa risolvere le partite. È un giocatore su cui lavorerei”.