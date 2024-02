Costacurta sicuro: 'L'Inter se la gioca col Real Madrid, ma City favorito in Champions'

Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, l'ex difensore del Milan e della nazionale Alessandro Costacurta ha parlato della attuale Champions League e delle sue favorite, con un pensiero anche all'Inter di Simone Inzaghi: "Credo che il City sia la favorita, il Real ha solo cento metri in più dell'Inter: solo quelli, si sono avvicinati molto negli ultimi mesi. Ma voi avete mai visto l'Atletico Madrid non fare un tiro in porta? I giocatori dell'Inter hanno una capacità incredibile di tornare indietro a difendere, quella è la chiave per vincere in Europa".



Dopo aver battuto di misura l'Atletico Madrid lo scorso martedì, l'Inter si giocherà al ritorno i quarti di finale della massima competizione europea. I nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre a Madrid contro la squadra di Simeone, che per passare il turno dovrebbe battere i nerazzurri, ribaltando l'1-0 di San Siro.