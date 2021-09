Intervistato da Il Messaggero, il commentatore tecnico di SkySport, nonché ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha parlato delle italiane in Europa. Tra le varie squadre impegnate nelle rassegne fuori dai confini nostrani, ecco cosa Costacurta di aspetta da Lazio e Roma: "Sono squadre attrezzate per andare avanti in Europa League e in Conference. Mi aspetto che arrivino davvero alle soglie della finale. Almeno in semifinale. Quanto a Sarri, non credo fosse il primo colpevole dei mali della Juve e immagino possa sul serio lavorare e portare dei risultati. Ma non credo già in questa stagione. Ripeto quel che ha detto lui: credo possa essere un anno di transizione con delle soddisfazioni".