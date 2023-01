"Credo che sotto l'aspetto tecnico la richiesta per Zaniolo sia un troppo alta. Il ragazzo ha potenzialità ma i risultati bisogna dimostrarli anche sul campo. Lui quest'anno non è stato all'altezza delle aspettative. Se tornasse quel giocatore che tutti abbiamo visto in poche occasioni potrebbe dare una grossa mano al Milan". Così Alessandro Costacurta a Sky.