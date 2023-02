La Roma di Maurizio Costanzo era quella giallorossa. Dello stadio Olimpico e della Curva Sud. Perché sì, ogni tanto ha visto le partite anche da lì. Da sempre appassionato di calcio,, un'idea nata dopo una chiacchierata con l'ex amministratore delegato Fienga Prima di firmare, però, chiese consiglio all'amico Aurelio De Laurentiis. "Voglio spiegare bene Roma e i romani" aveva detto il giorno dell'annuncio.- Zero peli sulla lingua, schierato sempre e comunque dalla parte di Francesco Totti. Contro tutto e tutti.per come ha gestito l'ex capitano nella parte finale della carriera: "Mi incazzo per una questione di insensibilità, c'è stata una disattenzione verso una bandiera". Quando gli toccano le persone vicino a lui si è sempre fatto sentire, forte e chiaro.- Totti lo considerava un secondo padre al pari di Mazzone: se l'allenatore lo è stato in campo Costanzo lo era nella crescita del ragazzo. Due angeli custodi che lo hanno aiutato a diventare uomo., prima della quale c'è stato un cambio di prospettiva di Totti: "Lui e Maria mi hanno insegnato ad essere ironico - dirà Francesco negli anni successivi - non dico che questo mi ha cambiato la vita, ma quasi". Sincero. Perché Costanzo anticipava i tempi. Guardava al futuro con gli occhi di un ventenne. E oggi, a 84 anni, se n'è andato con la Roma nel cuore.